Shikoku Chemicals Aktie: Ist das noch normal?

Das Unternehmen Shikoku Kasei wird hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Shikoku Kasei in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Shikoku Kasei-Aktie derzeit bei 1629,95 JPY liegt, was eine deutliche Abweichung von +8,04 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1761 JPY bedeutet. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1821,56 JPY liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Shikoku Kasei auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Shikoku Kasei liegt bei 95,96, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,58, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken zeigte sich in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmungslage. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shikoku Kasei diskutiert. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf den Diskussionen in sozialen Netzwerken.