Shikoku Chemicals Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen beruht nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben Shikoku Kasei in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Shikoku Kasei in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Shikoku Kasei derzeit bei 1594,66 JPY, während der Aktienkurs bei 1726 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +8,24 Prozent im Vergleich zum GD200 und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 1782,32 JPY, was zu einem Abstand von -3,16 Prozent führt und die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Shikoku Kasei liegt bei 75,76, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Shikoku Kasei zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shikoku Kasei zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Shikoku Kasei bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".