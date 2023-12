Shikoku Bank Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten. Für die Shikoku Bank-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 82, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 67,93, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shikoku Bank.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls berücksichtigt. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Shikoku Bank in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Auch die Stimmung in den sozialen Medien spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Kommentare und Befunde zu Shikoku Bank waren neutral, und auch die Themen in den sozialen Medien waren überwiegend neutral. Demnach erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Shikoku Bank-Aktie ein "Neutral"-Signal in Bezug auf den GD200, während der GD50 ein "Schlecht"-Signal aufweist. Insgesamt wird der Kurs der Shikoku Bank-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.