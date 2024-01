Shikoku Bank Aktie: Was macht der Markt?

Die Shikoku Bank-Aktie hat in den letzten Tagen eine neutrale Bewertung erhalten, basierend auf verschiedenen technischen Analyseindikatoren. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 929,12 JPY, während der Kurs der Aktie selbst bei 967 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von +4,08 Prozent zum GD200 und einer Bewertung "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 999,14 JPY, was zu einem Abstand von -3,22 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 24 auf, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 59,67, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Shikoku Bank-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Anlegerstimmung für die Shikoku Bank-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für die Shikoku Bank-Aktie durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie basierend auf dem Sentiment und Buzz.