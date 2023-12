Shikoku Bank Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Shikoku Bank-Aktie zeigt laut technischer Analyse ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs von 985 JPY liegt um +5,97 Prozent über dem GD200 von 929,51 JPY, was ein "Gut"-Signal darstellt. Allerdings liegt der GD50 bei 1015 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,96 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral. Die meisten Kommentare und Äußerungen zu diesem Wert waren neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shikoku Bank-Aktie zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 46, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Jedoch zeigt der RSI auf 25-Tage Basis einen überkauften Wert von 71,78, wodurch das Wertpapier als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Rating für Shikoku Bank nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität im Netz und die Rate der Stimmungsänderung zeigen kaum Änderungen und führen zu dieser Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Shikoku Bank-Aktie, das von der technischen Analyse, Anleger-Stimmung und dem RSI geprägt ist.