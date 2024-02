Shikoku Bank Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Shikoku Bank-Aktie wird derzeit auf technischer Basis als "Gut" bewertet. Dies ergibt sich aus der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, der aktuell bei 948,9 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1044 JPY liegt somit deutlich darüber (Unterschied +10,02 Prozent). Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie mit einem Wert von 992,66 JPY ein "Gut"-Rating, da auch hier der letzte Schlusskurs (+5,17 Prozent) über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Shikoku Bank-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Des Weiteren wurde die Stimmung rund um die Shikoku Bank-Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral ausfielen und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Auch in Bezug auf die Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Shikoku Bank-Aktie festgestellt werden. Daher wird auch hierfür ein "Neutral"-Rating vergeben.

Zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wurde der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Dabei ergibt sich ein RSI-Wert von 46,53 für einen Zeitraum von 7 Tagen und ein RSI25-Wert von 40,64 für 25 Tage, woraus sich jeweils eine Einstufung als "Neutral" ergibt.

Insgesamt fällt somit das Gesamtbild der Shikoku Bank-Aktie auf technischer und sentimentaler Basis neutral aus.