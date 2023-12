Shikoku Bank Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) der Shikoku Bank-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 46 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 71,78, was darauf hinweist, dass die Shikoku Bank-Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde die Shikoku Bank in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Entsprechend der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in den sozialen Medien wird die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Shikoku Bank-Aktie von 985 JPY mit einer Entfernung von +5,97 Prozent vom GD200 (929,51 JPY) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1015 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Shikoku Bank-Aktie als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei der Shikoku Bank-Aktie kaum Änderungen aufweisen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.