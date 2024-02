Shikoku Bank Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Diskussionen über Shikoku Bank in den sozialen Medien geben ein eindeutiges Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Schluss führt, dass die Aktie von Shikoku Bank als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Shikoku Bank derzeit auf 947,4 JPY, während der Aktienkurs bei 1048 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +10,62 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 991,14 JPY, was zu einem Abstand von +5,74 Prozent führt und auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shikoku Bank liegt bei 30,21, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 37,74 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit stellt sich die Gesamtbewertung auf "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in den vergangenen vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Shikoku Bank auf dieser Ebene daher ein "Neutral"-Rating.