Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Aktienkurs von Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,72 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt der Gesundheitspflegebranche liegt die Aktie damit um 38,01 Prozent niedriger. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche Arzneimittel beträgt 0,44 Prozent, und Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical liegt aktuell 40,17 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Obwohl über das Unternehmen mehr diskutiert wurde als normalerweise und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, führt dies zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical bei 26,02 CNH liegt, während der aktuelle Kurs 24,98 CNH beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -4 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 23,33 CNH, was die Aktie aus dieser Sicht als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich damit die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Daher wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" bewertet.