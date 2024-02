Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical hat eine aktuelle Dividendenrendite von 2,25 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,71 Prozent liegt. Die geringe Differenz zum Durchschnitt führt zu einer neutralen Einschätzung. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical eine Performance von -37,8 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Arzneimittelbranche, die im Durchschnitt um -16,54 Prozent gefallen sind, eine Underperformance von -21,25 Prozent darstellt. Im Gesundheitspflegesektor lag die Rendite bei -18,35 Prozent im letzten Jahr, und Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical unterperformte um 19,44 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Dies führt dazu, dass das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating erhält.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical von 20,75 CNH eine Entfernung von -15,34 Prozent vom GD200 (24,51 CNH), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -8,79 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.