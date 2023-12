Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -7,37 Prozent im Vergleich zu ihrem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 25,92 CNH. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nur um +2,61 Prozent höher, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Aktienkurs von Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,72 Prozent, was im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von ähnlichen Aktien in der "Arzneimittel"-Branche (0,16 Prozent) zu einer Underperformance von -39,89 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor (-2 Prozent) liegt die Performance 37,72 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Social Media war eine Zunahme positiver Kommentare über Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical zu beobachten, was zu einem positiven Stimmungsbarometer und einem "Gut"-Rating führt. Die Aktie steht auch vermehrt im Fokus der Anleger, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical beträgt 15, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unter- noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.