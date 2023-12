Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Technische Analyse der Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 25,88 CNH liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 23,9 CNH liegt und damit einen Abstand von -7,65 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 23,41 CNH, was einer Differenz von +2,09 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical weist eine Ausprägung von 55,94 auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 45,4 und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Dies führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -39,72 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche eine Underperformance von -39,22 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance mit einer Rendite von -2,57 Prozent deutlich darunter. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 2,25 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,43 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.