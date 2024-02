Shijiazhuang Changshan Beiming Aktie: Der weitere Knall!

Die technische Analyse der Shijiazhuang Changshan Beiming hat ergeben, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 8,18 CNH liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 7,62 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -6,85 Prozent zum GD200, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 8,5 CNH, was einer Distanz von -10,35 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shijiazhuang Changshan Beiming ist jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen positiv mit Themen rund um Shijiazhuang Changshan Beiming beschäftigt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -2,76 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Shijiazhuang Changshan Beiming weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Aktie von Shijiazhuang Changshan Beiming, mit positiven Anleger-Sentiment, aber schlechten Bewertungen in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs und die Dividendenpolitik.