Shijiazhuang Changshan Beiming Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Aktienkurs von Shijiazhuang Changshan Beiming hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 47,78 Prozent erzielt und liegt damit 41,08 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" (6,7 Prozent). In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die mittlere jährliche Rendite 4,82 Prozent, und Shijiazhuang Changshan Beiming liegt aktuell 42,96 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shijiazhuang Changshan Beiming liegt bei 315, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Shijiazhuang Changshan Beiming-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,13 CNH. Der letzte Schlusskurs (8,48 CNH) weicht somit +4,31 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Jedoch beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage aktuell 9,47 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt darunter (-10,45 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shijiazhuang Changshan Beiming-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.