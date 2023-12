Shijiazhuang Changshan Beiming Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse der Shijiazhuang Changshan Beiming-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beträgt 8,05 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 8,85 CNH lag, was einer Steigerung von 9,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Wert von 9,78 CNH den letzten Schlusskurs um 9,51 Prozent übersteigt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Shijiazhuang Changshan Beiming-Aktie einen Wert von 54,74 für RSI7 und 70,16 für RSI25. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für RSI7 und einer "Schlecht"-Einstufung für RSI25, was zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 51,36 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 5,46 Prozent, was eine Outperformance von +45,9 Prozent bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Performance von 44,16 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls relativ konstant, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" im langfristigen Stimmungsbild führt.