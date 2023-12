Shijiazhuang Changshan Beiming Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Shijiazhuang Changshan Beiming, ein Unternehmen aus dem Bereich Textilien, Bekleidung und Luxusgüter, hat kürzlich eine Dividende von 0 % ausgeschüttet. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,59 % ist dies eine niedrigere Ausschüttung. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Was den Aktienkurs betrifft, hat das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,88 % erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Shijiazhuang Changshan Beiming um 47,81 % über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der gleichen Branche beträgt 6,98 %, und Shijiazhuang Changshan Beiming liegt aktuell 48,91 % darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shijiazhuang Changshan Beiming-Aktie beträgt derzeit 58 und zeigt somit ein "Neutral"-Rating an. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der der letzten 25 Handelstage deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was eine positive Einschätzung rechtfertigt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Shijiazhuang Changshan Beiming, wobei die Ausschüttung und das Stimmungsbild als negativ eingestuft werden, während die Rendite und der RSI für eine positive Einschätzung sprechen.