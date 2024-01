Shijiazhuang Changshan Beiming Aktie: Eine neue Chance!

Die technische Analyse der Shijiazhuang Changshan Beiming zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 8,2 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst 9,09 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von +10,85 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Im Vergleich dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 9,32 CNH, was einer Distanz von -2,47 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Bezüglich des Aktienkurses im Branchenvergleich hat die Shijiazhuang Changshan Beiming im vergangenen Jahr eine Rendite von 47,78 Prozent erzielt. Das bedeutet, dass sie im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") um 41,34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche, "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", liegt sie mit 42,82 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien wird die Aktie anhand ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) beurteilt. Mit einem Wert von 315,21 liegt sie in etwa auf dem Durchschnittsniveau der Vergleichsbranche. Daher erhält sie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden berücksichtigt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine erhöhte Aktivität und positive Änderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.