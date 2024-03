Shijiazhuang Changshan Beiming Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Aktienkurs von Shijiazhuang Changshan Beiming hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,31 Prozent erzielt, was 34,83 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -7,52 Prozent liegt. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -10,1 Prozent, und die Aktie von Shijiazhuang Changshan Beiming übertrifft diesen Wert um 37,41 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shijiazhuang Changshan Beiming liegt bei 315,21, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Shijiazhuang Changshan Beiming weist auf eine Überkauftheit hin und wird daher ebenfalls mit "Schlecht" bewertet. Der RSI auf 25-Tage Basis zeigt jedoch weder eine Überkauftheit noch eine Überverkauftheit, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shijiazhuang Changshan Beiming.