Shijiazhuang Changshan Beiming Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Shijiazhuang Changshan Beiming: Aktuelle Bewertungen und Analyse

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Shijiazhuang Changshan Beiming derzeit ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 315,21, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. In Bezug auf Shijiazhuang Changshan Beiming wurde eine starke Diskussionstätigkeit gemessen, was auf ein positives langfristiges Stimmungsbild hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung. Insgesamt ergibt sich somit ein positives langfristiges Stimmungsbild für die Aktie.

In Bezug auf die Rendite der Aktie hat Shijiazhuang Changshan Beiming im vergangenen Jahr eine Rendite von 51,36 Prozent erzielt, was 43,82 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 6,43 Prozent, und Shijiazhuang Changshan Beiming liegt aktuell 44,94 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Shijiazhuang Changshan Beiming-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage ab. Dies führt zu unterschiedlichen Bewertungen aus charttechnischer Sicht, wobei die Gesamtbewertung auf "Neutral" lautet.

Insgesamt zeigt die Bewertung und Analyse von Shijiazhuang Changshan Beiming, dass die Aktie solide Fundamentaldaten aufweist und sowohl positive Stimmungssignale als auch eine starke Performance in Bezug auf die Rendite verzeichnet. Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Signale. Anleger sollten dies bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.