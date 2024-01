Shift Technologies Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Shift-Aktie wird aus technischer Sicht kritisch betrachtet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,075 USD lag, was einem Unterschied von -93,53 Prozent im Verhältnis zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1,16 USD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,04 USD um 87,5 Prozent höher, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shift-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Shift-Aktie auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen wenig mit Shift befasst hat.

Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Shift-Aktie sowohl aus technischer Sicht als auch aus Sicht des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.