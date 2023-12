Shift Technologies Aktie: Jetzt wird es spannend!

Das Internet beeinflusst die Stimmung und das Echo: Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Anzahl der Beiträge und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen liefern neue Einschätzungen für Aktien. Bei Shift wurde eine starke Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shift-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,23 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs (0,028 USD) deutlich darunter liegt, wird die Aktie als "schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer "schlechten" Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shift liegt bei 22,73, was zu einer "guten" Einstufung führt. Für den RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt sich eine "neutrale" Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shift eher neutral diskutiert, wobei in den letzten ein, zwei Tagen ein vorwiegend positives Interesse der Anleger zu beobachten war. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine insgesamt "gute" Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.