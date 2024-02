Shift Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die technische Analyse der Aktie von Shift zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 28913,25 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 27085 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -6,32 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 30906,8 JPY, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -12,37 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien ist neutral, da es in den letzten Tagen weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Shift von der Redaktion daher ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf Shift, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Shift als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 60,16, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage bei 71,07 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.