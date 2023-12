Shift Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sparta":

Die Shift-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 27611,4 JPY für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 34290 JPY, was einer Steigerung von 24,19 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 30583 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Steigerung von 12,12 Prozent entspricht. Somit erhält die Shift-Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating und insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shift-Aktie liegt bei 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 von 42 deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Die Analyse von Shift auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung neutral ist und die Diskussionen in den letzten Tagen ebenfalls hauptsächlich neutrale Themen betrafen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung eine "Neutral"-Einstufung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating für die Shift-Aktie.