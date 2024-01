Shift Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Diskussionsintensität gab es keine bemerkenswerten Veränderungen im Vergleich zu anderen Zeiträumen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Demnach erhält die Shift-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shift-Aktie aktuell bei 28554,05 JPY liegt, während der tatsächliche Kurs bei 35210 JPY liegt. Dies entspricht einer Differenz zum GD200 von +23,31 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Auch im Vergleich zum GD50 der vergangenen 50 Tage schneidet die Aktie mit einem Abstand von +6,79 Prozent positiv ab, wodurch die Gesamtbewertung auf "Gut" festgelegt wird.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie, war zuletzt nicht besonders positiv oder negativ. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Shift beschäftigt. Entsprechend wird eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Analyse der Anleger-Stimmung abgegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shift-Aktie zeigt einen Wert von 59 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis mit einem RSI-Wert von 44,7 eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shift.