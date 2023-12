Shift Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Analyse von Aktienkursen ist nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die Stimmung in sozialen Medien in Bezug auf Shift untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Nutzer positive Themen rund um Shift aufgegriffen. Aus dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussion und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Shift wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs von Shift 27992,05 JPY erreicht, während die Aktie selbst auf 34720 JPY gestiegen ist. Die Distanz zum GD200 beträgt +24,04 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 31582,8 JPY, was einer Distanz von +9,93 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Shift als Neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 32,59, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 44,73 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.