Shift4 Payments Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shift4 Payments derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 65,04 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (68,3 USD) um +5,01 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies deutet auf eine positive Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 76,33 USD, was einer Abweichung von -10,52 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shift4 Payments als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 83,3 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung vergeben.

Die Analysteneinschätzung basierend auf Empfehlungen der letzten 12 Monate zeigt, dass sich 7 Buy-, 1 Neutral- und 2 Sell-Einstufungen ergeben, was insgesamt als "Gut" bewertet wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Shift4 Payments liegt bei 73,14 USD, was eine positive Entwicklung um 7,09 Prozent darstellt. Daher erhält dies ebenfalls das Rating "Gut". Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zur Einstufung "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung gezeigt, wodurch insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung resultiert.