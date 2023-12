Shift4 Payments Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Shift4 Payments war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es acht positive und fünf negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Shift4 Payments daher eine "Gut"-Einschätzung von den Marktteilnehmern.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shift4 Payments liegt bei 2,65, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 17, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und daher mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Gut".

Das Meinungsbild der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Shift4 Payments abgegeben haben, ergibt sich als "Gut", da 10 positive, 1 neutrale und 2 negative Bewertungen vorliegen. Allerdings haben Analysten, die erst kürzlich eine Bewertung abgegeben haben, eine durchschnittliche Empfehlung von "Schlecht" für den letzten Monat abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Shift4 Payments liegt bei 72,1 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs sich um -2,09 Prozent entwickeln wird, basierend auf dem letzten Kurs von 73,64 USD. Insgesamt führt die Analyse der Analysten daher zu einer neutralen Einstufung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Shift4 Payments mittlerweile auf 62,25 USD, während die Aktie selbst bei 73,64 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +18,3 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 57,52 USD, was einer Distanz von +28,03 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Shift4 Payments daher eine Gesamtbewertung von "Gut" in der technischen Analyse.