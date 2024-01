Shield Therapeutics-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Stimmung unter Anlegern für Shield Therapeutics wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Mehrheit der Themen, die in Bezug auf dieses Unternehmen diskutiert wurden, waren neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shield Therapeutics derzeit bei 31 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 31,08 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 88 Prozent.

Der Aktienkurs von Shield Therapeutics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,38 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -12,83 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +6,45 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Shield Therapeutics mit -13,95 Prozent um 7,57 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Shield Therapeutics-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen jedoch keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Insgesamt erhält Shield Therapeutics daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.