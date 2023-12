Shield Therapeutics Aktie: Das wird teuer!

Die Aktie von Shield Therapeutics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,24 Prozent erzielt. Dies liegt 30,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Arzneimittelaktien. Im Vergleich zum Gesundheitspflegesektor liegt die Rendite von Shield Therapeutics sogar um 26,96 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies hat zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Branchenvergleichsleistung geführt.

Die Dividendenrendite der Shield Therapeutics-Aktie beträgt 0 Prozent, was 3,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse erhält die Aktie ebenfalls gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -17,54 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie von Shield Therapeutics langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv und keine negativ. Obwohl keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt einen Kursrückgang von 100 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen gemischte Bewertungen in Bezug auf die Branchenvergleichsleistung, die Dividendenpolitik, die technische Analyse und die Analysteneinschätzung. Das Unternehmen wird mit "Schlecht" und "Neutral" bewertet, wobei die langfristige Analysteneinschätzung positiv ausfällt.