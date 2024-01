Shield Therapeutics Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) der Shield Therapeutics-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 20 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 38,98, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Shield Therapeutics.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Shield Therapeutics mit -6,38 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, welche eine mittlere Rendite von -13,6 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Shield Therapeutics mit 7,22 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shield Therapeutics sich aktuell im "Schlecht"-Bereich befindet, da der GD200 bei 7,61 GBP liegt, während der Kurs der Aktie bei 6,7 GBP um -11,96 Prozent darüber verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein GD50 von 6,22 GBP, was einer Abweichung von +7,72 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Wert ist. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Shield Therapeutics insgesamt 1 Analystenbewertung, welche im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wird. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Somit erhält Shield Therapeutics auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.