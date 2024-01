Shibuya Kogyo-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der aktuelle ShiGuta-RSI beträgt 41,94, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 liegt bei 59,01, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der ShiGuta bei 2433 JPY liegt, was einer Entfernung von -3,55 Prozent vom GD200 (2522,61 JPY) entspricht und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2455,64 JPY, was ein Abstand von -0,92 Prozent und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der ShiGuta-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen des Stimmungsbildes bei ShiGuta festgestellt wurden. Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine neutrale Bewertung wider, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse des Anleger-Sentiments.

Insgesamt wird ShiGuta daher aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien als "Neutral" eingestuft.