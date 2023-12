Shibuya Kogyo Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine Kennzahl aus der technischen Analyse, die die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die ShiGuta-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 38,66, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt mit einem Wert von 55 ebenfalls eine neutrale Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei ShiGuta zeigt sich in den Diskussionsforen und sozialen Medien als neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die ShiGuta-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 2523,34 JPY für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 2436 JPY, was eine Abweichung von -3,46 Prozent darstellt und somit zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 2458,22 JPY eine geringe Abweichung von -0,9 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für ShiGuta in den letzten Wochen kaum Veränderung. Die Aktie wird daher insgesamt mit einer neutralen Bewertung versehen.

Insgesamt ergibt sich somit für die ShiGuta-Aktie in Bezug auf den RSI, die Anleger-Stimmung, die technische Analyse und das Sentiment eine neutrale Gesamteinschätzung.