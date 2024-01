Shibuya Kogyo Aktie: Jetzt aber!

In den letzten Wochen hat sich bei ShiGuta kein signifikanter Wandel im Stimmungsbild gezeigt. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild für ShiGuta als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikanten Veränderungen in der Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber ShiGuta. Weder positiv noch negativ haben sich die Marktteilnehmer geäußert. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält ShiGuta daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die ShiGuta-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die ShiGuta-Aktie aktuell bei beiden gleitenden Durchschnitten (GD200 und GD50) nahe dem Schlusskurs liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält ShiGuta daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für das Stimmungsbild, die Anlegerstimmung, den RSI und die technische Analyse.