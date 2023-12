Shibuya Kogyo Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die ShiGuta-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 2525,76 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2425 JPY lag, was einem Unterschied von -3,99 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (2476 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,06 Prozent), was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich ShiGuta wird als neutral eingestuft. Die Kommentare in sozialen Medien waren neutral, und auch die diskutierten Themen waren überwiegend neutral.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 72,58 Punkten liegt, was auf eine Überkauftheit hinweist. Allerdings zeigt der 25-Tage-RSI keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.