Shibuya Kogyo Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) und normiert es auf 0 bis 100. Der RSI für ShiGuta liegt bei 71,94, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 beträgt 54,12, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Diese Gesamtbetrachtung führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Die technische Analyse nutzt den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses einer Aktie, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt der ShiGuta-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 2525,65 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2419 JPY liegt, was einer Abweichung von -4,22 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Ebenso verhält es sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs mit 2469,68 JPY nah am gleitenden Durchschnitt (-2,05 Prozent) liegt. Auch hier erhält die ShiGuta-Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen ShiGuta diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz rund um ShiGuta haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stimmung oder die Diskussionsstärke festgestellt wurden, wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusammenfassend erhält ShiGuta daher in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.