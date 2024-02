Shibuya Kogyo Aktie: Die Bären zittern!

Die technische Analyse der ShiGuta-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2551,56 JPY liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3105 JPY, was einem Unterschied von +21,69 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2539,6 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einem Unterschied von +22,26 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die ShiGuta-Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die ShiGuta-Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder die Stimmung noch die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen signifikante Unterschiede oder Auffälligkeiten. Daher wird das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 8,96 Punkten, was darauf hindeutet, dass ShiGuta überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, mit einem Wert von 22,98. Aufgrund dieser Werte erhält die ShiGuta-Aktie eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Das Anleger-Sentiment zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um ShiGuta. Daher wird das Anleger-Sentiment insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit für die ShiGuta-Aktie eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des RSI, während das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie neutral bewertet werden.