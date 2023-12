Shibaura Machine, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dabei hilft festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shibaura Machine-Aktie beträgt aktuell 63, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 69,71 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was der Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Shibaura Machine.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shibaura Machine-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 3916,18 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 3445 JPY liegt, was einer Abweichung von -12,03 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 3670,6 JPY und der letzte Schlusskurs ist um -6,15 Prozent niedriger, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shibaura Machine bei 4, während vergleichbare Unternehmen in der Maschinenbranche im Durchschnitt ein KGV von 23 haben. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung durch die Redaktion führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Shibaura Machine aktuell 3, was eine positive Differenz von +0,94 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" ergibt. Daher erhält Shibaura Machine von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.