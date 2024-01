Shibaura Machine Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Shibaura Machine liegt der 7-Tage-RSI bei 46,15 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 63,51 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shibaura Machine als unterbewertet eingestuft, da es unter dem Durchschnitt der Branche "Maschinen" liegt.

Die technische Analyse ergibt gemischte Signale, da der aktuelle Kurs der Shibaura Machine ein schlechtes Signal zeigt, während der GD50 einen neutralen Kurs anzeigt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Shibaura Machine, was zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt erhält Shibaura Machine daher über verschiedene Analysemethoden hinweg eine neutrale Bewertung.