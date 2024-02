Shibaura Machine Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse der Shibaura Machine-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3984,88 JPY liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3360 JPY, was einem Unterschied von -15,68 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 3523,1 JPY, was nahe am letzten Schlusskurs (-4,63 Prozent) liegt. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Shibaura Machine-Aktie.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung für Shibaura Machine war in letzter Zeit kaum spürbar, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie liegt bei 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 59,13 keine Anzeichen von Überkauftheit oder -verkauftheit, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,62 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.