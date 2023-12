Shi Shirvices Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Analyse von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Shi Shi Services auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer vor allem neutrale Themen in Bezug auf Shi Shi Services diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Shi Shi Services. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Shi Shi Services keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Shi Shi Services daher für diese Stufe ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Shi Shi Services bei 0,074 HKD liegt, was einer Entfernung von +23,33 Prozent vom GD200 (0,06 HKD) entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, bei 0,07 HKD. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +5,71 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Shi Shi Services-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shi Shi Services-Aktie hat einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum Wert des RSI auf 25-Tage Basis (65) wird jedoch festgestellt, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shi Shi Services.