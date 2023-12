Shi Shirvices Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Shi Shi Services werden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Shi Shi Services-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 38,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen bezüglich Shi Shi Services gesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shi Shi Services-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Shi Shi Services-Aktie in der einfachen Charttechnik also mit einem "Gut"-Rating versehen.