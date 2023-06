Sheylee Co., Ltd. bringt seine Spitzenleistungen in der Herstellung von Kettenrädern und Zahnrädern in die Welt

Taichung (ots/PRNewswire) -Seit 47 Jahren liefert Sheylee Co., Ltd. als führender Experte in der Konstruktion und Herstellung von Kettenrädern und Zahnrädern hochwertige Komponenten an einen breiten Querschnitt der Industrie in Taiwan und Japan. Das Unternehmen hat einen Beitrag zur Luft- und Raumfahrtindustrie, zur Landwirtschaft, zur Hebetechnik, zur Erzeugung von grüner Energie, zu Maschinen für die Lebensmittelproduktion und zur Herstellung von Maschinen für spezielle Anwendungen geleistet, um nur einige zu nennen.Auf einer Betriebsfläche von etwa 10.000 Quadratmetern beschäftigt Sheylee ein engagiertes Team von etwa 50 Mitarbeitern. Die Verpflichtung zu Präzision und Innovation hat das Unternehmen zu einem Spezialisten für die Herstellung von RS Sprockets, Förderkettenrädern, Zahnrädern, Kegelrädern, Kupplungen, Kettenrädern mit konischer Bohrung, Rollenketten und kundenspezifischen Kettenrädern für kleine, mittlere und große Anwendungen gemacht.Mit einem starken Kundenstamm, der größtenteils aus Werkzeugmaschinenherstellern in Zentral-Taiwan und Japan besteht, weitet Sheylee nun seine Reichweite auf eine Reihe von Märkten in Übersee aus. Neben der traditionellen, konsequenten Ausrichtung auf die Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Kettenräder und Zahnräder hat das Unternehmen den Fokus auf Nachhaltigkeit zu einer wichtigen Säule ausgebaut.Eine zentrale Initiative in der neuen Expansionsphase des Unternehmens ist die Förderung von ESG-Initiativen an mehreren Fronten. Elektronische Wagen und Stapler wurden aufgerüstet. Geräte, die früher mit fossilen Energieträgern betrieben wurden, sind durch elektrische Maschinen ersetzt worden. In der Fabrik wurde die Beleuchtung von Halogenlampen auf energiesparende LED-Lampen umgestellt. Gleichzeitig wurde das Dach der Fabrik mit transparenten Wellplatten neu gestaltet, die die Nutzung des Sonnenlichts als natürliche Beleuchtungsquelle ermöglichen, um Energie zu sparen und den Kohlenstoffausstoß zu verringern.Im Jahr 2020 investierte das Unternehmen außerdem in ein automatisches Lager- und Bereitstellungssystem (Automatic Storage & Retrieval System). Dieses wurde in ein ERP-System integriert, um die intelligente Verwaltung der Bestände zu unterstützen und generell die Effizienz der ein- und ausgehenden Sendungen zu verbessern. Das System vereinfacht auch den Kommunikations- und Bestätigungsprozess zwischen Verkäufern und der Versandabteilung. Diese Investition hat zu einer Verkürzung der Versanddauer von fünf bis sieben Tagen auf drei bis vier Tage und zu einer Steigerung der Liefereffizienz um 10 % geführt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2141524/Sheylee_s_General_Manager_Wen_Shao_Hui_showcases_a_custom_made_large.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sheylee-co-ltd-bringt-seine-spitzenleistungen-in-der-herstellung-von-kettenradern-und-zahnradern-in-die-welt-301866830.htmlPressekontakt:Wen Shao Hui,sheylee@sheylee.com.tw,886-4-23382855Original-Content von: Sheylee Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell