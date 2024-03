Sheung Yue Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Sheung Yue mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,37 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Das Branchen-KGV liegt bei 46,41, was einen Abstand von 84 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen nur neutrale Diskussionen und Interaktionen über Sheung Yue in sozialen Medien. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine speziell positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Sheung Yue derzeit bei 0,12 HKD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,102 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -15 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,12 HKD und einer Differenz von -15 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt wird die Sheung Yue-Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" beurteilt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sheung Yue derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Der Unterschied beträgt 6,31 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,31 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.