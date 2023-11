Sheung Yue Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Sheung Yue auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 33,33 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 26,42, was darauf hinweist, dass Sheung Yue überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird Sheung Yue in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sheung Yue-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,12 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,14 HKD liegt. Dieser Unterschied von +16,67 Prozent führt dazu, dass die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Sheung Yue-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Sheung Yue in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende ist Sheung Yue mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (6,24 %) niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 6,24 Prozentpunkte beträgt.