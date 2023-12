Sheung Yue Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Amada Holdings":

Die Meinung und das Feedback der Anleger im Netz sind wichtige Faktoren bei der Beurteilung von Aktien. Im Fall von Sheung Yue hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Stimmungsänderungsrate kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Sheung Yue daher als neutral bewertet.

Die Dividendenrendite von Sheung Yue beträgt derzeit 0 Prozent, was 6,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sheung Yue eine schlechte Bewertung.

Im Vergleich zur Branche "Bauwesen" hat Sheung Yue in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,8 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2,11 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -14,69 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Sheung Yue 14,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Sheung Yue in dieser Kategorie ebenfalls eine schlechte Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sheung Yue liegt bei 7,3, was unter dem Branchendurchschnitt von 48,53 liegt. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine gute Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für Sheung Yue, mit einer schlechten Bewertung für die Dividendenpolitik und die Performance im Branchen- und Sektorvergleich, sowie einer guten Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.