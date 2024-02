Sheung Yue Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Diskussionen rund um Sheung Yue auf den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Stimmungsbild. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Aktie von Sheung Yue wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt die Rendite von Sheung Yue bei -18,88 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,84 Prozent aufweist, liegt Sheung Yue mit 9,04 Prozent deutlich darunter. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Sheung Yue liegt bei 8,14, was unter dem Branchendurchschnitt von 45,73 liegt. Demnach ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sheung Yue aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 76,67 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 48, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Gesamteinstufung "Schlecht".