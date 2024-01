Sheung Yue Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage darüber getroffen werden. In Bezug auf die Sheung Yue-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 67,11, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Die Gesamtanalyse des RSI ergibt somit ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Sheung Yue in den letzten Tagen weitgehend neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral bewertet. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Sheung Yue eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sheung Yue-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,12 HKD. Der letzte Schlusskurs weicht um -6,67 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Bewertung. Somit erhält die Sheung Yue-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Sheung Yue wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu dem Ergebnis einer insgesamt "Neutralen" Stimmung führt.