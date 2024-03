Sheung Yue Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Preiswürdigkeit einer Aktie. Sheung Yue hat ein KGV von 8,14, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie auf fundamentaler Basis als "günstig" einstufbar.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sheung Yue im Moment bei 0 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,42 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 86, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 74,19 eine Überkauftheit der Aktie. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für Sheung Yue basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Diskussionen zeigt sich, dass Sheung Yue eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Ebenso gibt es kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Sheung Yue basierend auf dem Sentiment und Buzz. Trotz des niedrigen KGV und der Überkauftheit laut RSI erhält die Aktie aufgrund der Dividendenrendite eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung.