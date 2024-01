Sheung Moon Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Aktienkurs von Sheung Moon hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 100 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -5,65 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Sheung Moon im Branchenvergleich eine Outperformance von +105,65 Prozent vorweisen kann. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Sheung Moon mit einer Rendite, die 105,06 Prozent über dem Durchschnittswert lag, überzeugen. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Sheung Moon ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sheung Moon im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Bauwesen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,33 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 6,33 % ist. Dies führt zur Einstufung "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien von Sheung Moon werden anhand der Analyse von Beiträgen und Diskussionen im Internet bewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Sheung Moon bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sheung Moon bei 7,46 liegt, was 84 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" (47,25). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.