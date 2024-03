Sheung Moon Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Aktie von Sheung Moon wird derzeit als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,46 liegt und damit 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bauwesen von 45 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sheung Moon liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 100, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Sheung Moon mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt im Bauwesen von 6,37 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Insgesamt zeigt die Aktie von Sheung Moon gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien, wobei sie als unterbewertet eingestuft wird, während das Sentiment und die Dividende als negativ bewertet werden. Anleger sollten diese verschiedenen Faktoren bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.